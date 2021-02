Verfall von Turbozertifikaten – Was sollte ein Trader beachten?

Heute möchten wir Ihnen einige praktische Hinweise zu Turbozertifikaten mit Fälligkeit geben.

Der Abrechnungspreis wird am Verfalltag/Bewertungstag ermittelt. Für die Berechnung des Abrechnungspreises benötigt der Emittent den Referenzpreis. Welcher Preis/Kurs genau der Referenzpreis ist, das kann man in den Stammdaten des jeweiligen Turbos nachlesen. Um die Stammdaten der L&S Turbos zu erhalten, kann man sie entweder auf der L&S Homepage herunterladen oder sich gerne per Email an uns wenden (public-relations[at]ls-d.de) und wir senden diese dann zu.

Der Referenzpreis unserer Allianz Aktienturbos ist beispielsweise der Xetra Schlusskurs am Verfalltag.

Für einen Call gilt dann folgende Formel, um den Abrechnungspreis zu ermitteln:

(Aktienkurs – Basispreis)/Bezugsverhältnis = Abrechnungspreis

Für Puts gilt: (Basispreis – Aktienkurs)/Bezugsverhältnis = Abrechnungspreis

Vergleicht man diese Formeln mit den Preisbildungsformeln für Turbos (vgl. Post vom 26.02.2014), dann fällt auf, dass die Preisermittlung der Abrechnungspreise mit der Ermittlung des inneren Wertes eines Turbos identisch ist. Daraus folgt, dass ein mögliches Aufgeld beim Verfall nicht ausbezahlt wird. Es kann also unter Umständen besser sein, einen Turbo vor dem Verfall in eine längere Laufzeit zu drehen, um nicht das ganze Aufgeld zu verlieren. Bei Lang & Schwarz werden alle Abrechnungspreise auf drei Nachkommastellen gerundet.

Wer bald verfallende Turbos handeln möchte, sollte sich darüber hinaus auch mit den Handelsmöglichkeiten vertraut machen, da es hier auch Besonderheiten gibt. An der Börse (Euwax) sind Turbos bis einen Tag vor dem Verfall handelbar. In der Welt von wikifolio spielt die größere Rolle aber die Handelbarkeit beim Emittenten. In der folgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die Handelszeiten der verfallenden Lang & Schwarz Turbos am Verfalltag:

Underlying

Außerbörsliche Handelszeiten am Verfalltag

Index Turbos auf den Dax

Bis 17:00 Uhr

Aktien Turbos

Bis 17:00 Uhr

Bund-Future Turbos

Bis 17:00 Uhr

EUR/USD Turbos

Bis 12:30 Uhr

Gold Turbos

Bis 12:30 Uhr

Silber Turbos

Bis 12:30 Uhr

Brent-Oil Turbos

Bis 17:00 Uhr

WTI-Oil Turbos

Bis 17:00 Uhr

Sobald der Abrechnungspreis feststeht, werden die jeweiligen Gegenwerte den wikifolios gutgeschrieben. Außerhalb von wikifolio erhalten Kunden, deren Turbos verfallen sind, die Gutschrift in der Regel nach fünf Bankarbeitstagen. Ein Handel nach der Ermittlung des Abrechnungsbetrages ist aus technischen Gründen nicht mehr möglich.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.