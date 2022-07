Voting-Insights: US-Berichtssaison

Auch Trader Sebastian Götz ( GoetzPortfolios ) hält steigende Kurse für wahrscheinlicher: „Die Positionierung und das Sentiment von institutionellen Investoren bricht Negativrekorde – das ist paradoxerweise sehr positiv. Der Median Drawdown für den S&P 500 während einer Rezession beträgt 24 % – also den aktuellen Kursverlust. Allerdings ist die erwartete Rezession noch nicht eingetreten und könnte sich als mild herausstellen oder sich nur in einer Wachstumsverlangsamung materialisieren." Der Trader gibt sich darum vorsichtig optimistisch: „Die Inversion einiger Zinskurven und schwache Wirtschaftsdaten mahnen zur Vorsicht. Dennoch: Das Bewertungsniveau des S&P 500 entspricht mit einem Forward P/E Ratio (erwartetes KGV) von 16,1 historischen Durchschnitten. Sollten den Bewertungsabschlägen keine größeren Gewinnrevisionen folgen, ist das Basisszenario ein steigender S&P 500.“

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.