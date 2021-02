wallstreet:online integriert aktuelle wikifolio-Daten

Wir sind stets bemüht, unsere erfolgreichen wikifolios bei interessierten Anlegern bekannt zu machen. Dafür haben sich besonders Partnerschaften mit anderen Webseitenbetreibern im Finanzmarkt-Bereich als effektiv entpuppt. Bereits seit einiger Zeit haben wir eine sehr erfolgreiche Kooperation mit dem Finanzportal OnVista, bei dem wir aktuelle Daten unserer Plattform über einen Info-Kasten direkt in die Webseite integrieren. Dieses Konzept wollen wir nun auch im Wirtschaftsportal wallstreet:online umsetzen.

Der Aufbau:

Auf allen Einzelwertseiten auf wallstreet:online werden ab sofort Infokästchen – sogenannte Module - mit Daten zu wikifolio-Trades des entsprechenden Wertes integriert. Diese Module bestehen aus zwei Komponenten. Links erhalten Sie die Informationen über den Ordertyp, die Anzahl der getradeten Aktien, den Namen des wikifolios in dem der Trade stattgefunden hat sowie die Performance des Wertes im vergangenen Monat. Zusätzlich findet sich auf der rechten Seite Trendindikatoren zum Wert für die Zeiträume 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat und 3 Monate. Diese Daten beziehen sich auf die Anzahl der Käufe und Verkäufe auf unserer Plattform in den genannten Zeiträumen.

Die Vorteile:

Die Trendindikatoren nützen vor allem den Usern, die die entsprechende Aktie in ihrem eigenen Depot bereits besitzen. Konkret können Sie als Hilfestellung für weitere Kauf-, oder Verkaufsentscheidungen herangezogen werden. Sie können aber auch als Warnmeldungen dienen – besonders wenn die Verkäufe plötzlich stark überwiegen. Selbstverständlich ist das Modul direkt mit unserer Plattform verknüpft. Interessierte Anleger werden also mit nur einem Klick auf den Namen des wikifolios auf die Detailseite weitergeleitet.

Hier können Sie sich die Integration der Daten am Beispiel der Daimler-Einzelwertseite ansehen!

