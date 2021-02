wikifolio.com war bei der World of Trading 2014

wikifolio.com war - zum ersten Mal mit großem Stand - auf der World of Trading im November 2014 in Frankfurt vertreten. Auf der Messe gab es natürlich jede Menge Vorträge und Diskussionen, Video-Interviews und viele Unterhaltungen mit Tradern, Anlegern und Interessenten. Börse Stuttgart TV hat einige Impressionen und Meinungen an unserem Stand eingefangen.

wikifolio.com Partner, Vermögensverwalter, Trader und natürlich wir selbst haben viele, wahrscheinlich sogar tausende, Fragen rund um Social Trading mit wikifolio.com beantwortet.

Einige haben ihren Weg vor die Kamera des Börse Stuttgart TV gefunden.

wikifolio.com Gründer und Geschäftsführer Andreas Kern: „Stehen vor vielversprechender Zukunft“

Gründer und Geschäftsführer Andreas Kern spricht über die jüngste Geschäftsentwicklung von wikifolio.com, über neuen Orderfunktionen und Features sowie über Dachwikifolios:

wikifolio-Trader Richard Dobetsberger „UMBRELLA“

Welcher Trading-Ansatz kommt bei sei seinem wikifolio „UMBRELLA“ zum Einsatz? Wikifolio-Trader Richard „Rich“ Dobetsberger spricht über Unternehmen mit großem Innovationspotenzial im Pharma und New Technology Bereich:

wikifolio-Trader Sebastian Reese „SR wisdom capital spekulativ“

Welcher Trading-Ansatz kommt bei sei seinem wikifolio „SR wisdom capital spekulativ“ zum Einsatz? Sebastian Reese spricht über Charttechnik, ETFs, Mienenwerte und den Goldpreis:





Manuel Pfeiffer von der Vermögensverwaltung GVS Financial Solutions

Manuel Pfeifer beschreibt warum sich die GVS Financial Solutions auch für wikifolio.com entschieden hat und er erörtert seinen Value-Ansatz im wikifolio sowie seine Erwartung für 2015:







Finanzjournalist Andreas Braun und Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Geneon Vermögensmanagement AG im Gespräch bei Börse Stuttgart TV

Andreas Braun spricht über die Vorteile und Entwicklung von „Social Trading“. Uwe Eilers erklärt warum für Ihn wikifolio.com eine wertvolle Ergänzung der Geschäftstätigkeit darstellt:

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.