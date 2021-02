wikifolio ETF Cup – erster Monatssieger

Heute ist es soweit, wir küren den ersten Monatssieger unseres wikifolio ETF Cups gemeinsam mit iShares und OnVista.

Der Sieger hat die Monats-Performance-Wertung – in diesem Fall also vom 4. November (Start wikifolio ETF Cup) bis zum 30. November 2013 – für sich entschieden. Der aktuelle Stand für den laufenden Monat kann stets im ETF-Cup-Bereich auf wikifolio.com eingesehen werden.

Wer ist Monatssieger November?

Den Monatssieg im November hat wikifolio ETF Cup Traderin Dagmar Z. errungen. Mit einer Performance von knapp 2,5 Prozent führte ihr wikifolio „Trend traden mit Chart“ am 30.11. die Monatswertung November an. Zweitplatziertes ETF-Cup-wikifolio war „ETF – Champ“ mit 2,29 Prozent, am dritten Platz folgte „Chancen ohne Ende“ mit 2,26 Prozent.

Dagmar Z., die unter dem Nickname „trendsystem“ auf wikifolio.com tradet, trifft die Entscheidungen zur Auswahl der ETFs für ihr ETF-Cup-wikifolio auf Basis einer selbst entwickelten Strategie, die sich zu Zwecken der Risikostreuung aller Märkte bedient.

Was gibt es zu gewinnen?

Das wikifolio.com Team hat die Ehre, die Monatspreise auszusuchen und zu übersenden. Wir haben fünf Personen aus unserem Team nominiert, am jeweiligen Monatsende ihr aktuelles Lieblings-Technik-Gadget zu kaufen um es an den jeweiligen ETF-Cup-Monatssieger zu übergeben. Im Team gab es schon heiße Diskussionen, wer welchen Monatssieger küren darf, denn manche der geplanten Gadgets sind erst ab ihren zukünftigen Release-Dates erhältlich.

Für Monatssiegerin Dagmar Z. hat Stefan Greunz schon „seine persönliche Empfehlung“ besorgt: das neue iPad Air.

„Das iPad Air ist für mich ein unverzichtbarer Begleiter sowohl im privaten, als auch beruflichen Umfeld bei wikifolio. Hier kann ich jederzeit schnell die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten nachvollziehen oder meine E-Mails abarbeiten“, so Stefan über seine Preis-Wahl.

Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Spaß mit dem Preis!

Übrigens: Es ist noch nicht zu spät sich für den ETF-Cup zu registrieren. Es warten noch weitere Monatspreise und am Ende die große Preisverleihung im Rahmen der INVEST.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.