Peter Sturm

Als Informatiker interessiert mich besonders die algorithmische Seite beim Investieren. Ich kombiniere gerne fundamentale und technische Analyse und akzeptiere auch die sozioökonomische Realität der Börse. Ich investiere vorzugsweise und langfristig in spezialisierte ETFs. Außerdem bin ich immer auf der Suche nach Einhörnern, Alphas oder wie auch immer man sie bezeichnet, also Aktien "kleiner" Unternehmen, die sich irgendwann mal, gerne erst jenseits von 10 Jahren, vervielfachen. Das hat ein paar Mal geklappt, leider hatte ich damals aber nicht genug Geld, um heute Dank des Multiplikators nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber was nicht ist kann ja noch werden ;-) mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre