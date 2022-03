Hallo liebe Wikifolianer, mit meinen 34 Jahren bin ich nun seit über 10 Jahren am Aktienmarkt aktiv und habe mit der Finanzkrise direkt zu Beginn meiner "Karriere am Börsenparkett" meine erste Erfahrungen mit Crash-Situationen gemacht, weswegen aus den zittrigen Händen von damals ruhigere Hände geworden sind, die mit Fingerspitzengefühl das Motto von Frau Beate Sanders "Breit gestreut, nie bereut!" in Form von ETF-Investments aufleben lassen wollen. Weil ein einfacher ETF-Ansatz mit nur einem All-Country-World Index ein bisschen zu langweilig ist, habe ich in Analogie an meine zweite große Leidenschaft König Fußball, die "11 Freunde müsst ihr sein!" Strategie entwickelt, die ich hier in Wikifolio gerne mit der Community teilen möchte. mehr anzeigen

