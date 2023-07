Daniel Ordulj

Ich bin mit Bitcoin in berührung gekommen in 2012 als mich interessiert hat wie die Technologie funktioniert und wie schnell die Transaktionen sind. Zu dem Zeitpunkt habe ich für 80 euro (genau, keine Nullen dahinter) 2 Bitcoins kekauft und die über das Netzwerk von einer Wallet zur anderen transferiert. Ich errinere mich wie gross der Aufwand war die Bitcoins zu kaufen und die Adressen zu kopieren bis es möglich war Bitcoins zu verschicken. Jetzt viele Jahre später hat sich einiges geändert. Was sich nicht geändert hat ist der Bitcoin halving Cyclus der sich alle 4 Jahre widerholt und auf dem man das trading ganz gut aufbauen kann. Meine Prognose für 2023 / 24 ist sehr bullisch und ich rechne mit einem zuwachs zwischen 100-300 % bei überschaubarem Risiko ( Das war meine Vorstellung für das Jahr 2021... Es wird jetzt wieder Zeit das sich die Performance vom Jahr 2017 in der Cryptowelt wiederholt. Ich werde Zertifikate der grossen kryptowärungen handeln. Kursziele jenseits der 100% für das Jahr 2021) mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre