Maximilian Rahn

👉 Meiner Ansicht nach sind Aktien langfristig die ideale Anlageform für Altersvorsorge und Vermögensaufbau. 👍 Seit 2015 bin ich an der Börse als langfristiger Privatanleger aktiv. Über diesen Zeitraum habe ich meine Strategie von einem im Wesentlichen quantitativen Modell immer weiter in Richtung eines qualitativen Modells weiterentwickelt. 📈 Mein Fokus liegt dabei grundsätzlich auf Wachstumsunternehmen. Zum Ende jeden Monats überprüfe ich, ob alle Aktien im Portfolio noch meinen Investment-Kriterien entsprechen. Gegebenenfalls nehme ich Änderungen vor. Da ich allerdings schon zu Beginn meiner Aktienauswahl viel Zeit in die Analyse investiere, werden Änderungen eher selten stattfinden. ➡️ Die Eckpunkte meiner Anlagestrategie bilden dabei grundsätzlich 8️⃣ Prinzipien, die ich aus meinen Erfahrungen als Privatanleger und entsprechender Fachliteratur abgeleitet habe: 1️⃣ Aktien = Unternehmensanteile: Würde ich das Unternehmen auch als Ganzes kaufen? 2️⃣ Kompetenzkreis: Verstehe ich die Funktionsweise, Chancen und Risiken des Geschäftsmodells? 3️⃣ Burggraben: Was sind die langfristigen Wettbewerbsvorteile? (Skaleneffekte, Lock-in-Effekte, Patente usw.) 4️⃣ Management: Vertraue ich dem Management und dessen Handeln? 5️⃣ Langfristiges Investieren: Welche Unternehmen stehen mit hoher Wahrscheinlichkeit in 10 Jahren deutlich besser da als heute? 6️⃣ Wachstumswerte: Was sind die Wachstumstreiber, die in Zukunft zu jährlichen Gewinnwachstumsraten von mindestens 10% im Durchschnitt führen können? 7️⃣ Sicherheitsmarge: Besteht eine vorteilhafte Differenz zwischen Börsenpreis und meinem berechneten Unternehmenswert? 8️⃣ Fokussierung: Was sind nach diesen Kriterien die besten 8-15 Unternehmen, die ich kaufen kann? ✔️ Auf diesen Prinzipien und Werten aufbauend, ist es mein Ziel die innovativsten Top 1% der Unternehmen zu finden, die einen nachhaltigen Unterschied in der Welt machen. Dafür orientiere ich mich an den 7️⃣ Fragen von Peter Thiel aus seinem Buch "Zero to One". Hier eine kurze Übersicht: 1️⃣ Technische Frage: Ist die Technologie bahnbrechend bzw. 10x besser? 💡 2️⃣ Timing-Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in das Unternehmen zu investieren? ⏳ 3️⃣ Monopol-Frage: Startet das Unternehmen mit einem großen Anteil an einem kleinen Markt? 💲 4️⃣ Team-Frage: Besteht das Unternehmen aus den richtigen Leuten? 👥 5️⃣ Vertriebs-Frage: Kann das Produkt nicht nur hergestellt, sondern auch an den Kunden gebracht werden? ➡️ 6️⃣ Haltbarkeits-Frage: Wird die Marktposition in 10 und 20 Jahren noch zu halten sein? ⚔️ 7️⃣ Geheimnis-Frage: Hast du eine einzigartige Gelegenheit entdeckt, die die anderen nicht sehen? 🔍🤫 mehr anzeigen

