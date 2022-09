Erfahrungen mit Wertpapieren habe ich seit über 10 Jahren. Zu den Aktien bin ich gekommen, weil die Guthabenzinsen schon damals immer weiter gesunken waren und ich schon gute Erfahrungen mit Aktienfonds gesammelt hatte. Großinvestoren wie Warren Buffet (einer der 5 Reichsten der Welt) haben seit Jahrzehnten bewiesen, dass eine Auswahl in größere Aktien eine tolle Rendite bringt und viel Freude macht. Und nachdem ich über Wikifolio gelesen habe, bin ich Stück für Stück auch an mittelgroßen Aktien interessiert. Bei der Auswahl der Titel gehe ich mal nach fundamentalen und mal nach technischen Daten der Analyse vor. Je nachdem was mehr aussagt. Aber vor allem sind die eigene Meinung, der Fleiss und etwas Glück wichtig. mehr anzeigen

