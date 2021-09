Liebe*r Anleger*in, hallo - mein Name ist André Pauli. Es freut mich, dass Sie mein Profil aufrufen und sich für mich und mein Wikifolio, den "pauli mutual fund", interessieren. Ich bin 1987 geboren, lebe derzeit in Berlin und bin seit 15 Jahren in der Finanzbranche beruflich tätig. Dies zunächst als gelernter Bankkaufmann in den Bereichen Treasury/Asset-Liability-Management nebst Handelsbuch (300 Mio. Euro verwaltetes Assetvolumen, bei 1 Mrd. Euro Bilanzsumme/ zu managender Risikosubstanz), dem Vertriebsmanagement (Ertragsorientiertes Management und Controlling von Marktbereichen der Bank, Produkt- und Preiskalkulation von Bank- und Verbundpartnerprodukten), der Gesamtbanksteuerung (Ertragsorientierte Banksteuerung, Integriertes Rendite-Risiko-Controlling, Accounting and Taxation). Im Anschluss daran folgten leitende Tätigkeiten in KMU (Schwerpunkt Softwareentwicklung und Consulting), in der Unternehmensberatung für Banken (Schwerpunkt Banksteuerung und Regulatorik sowie Softwareentwicklung) und im Bereich Real Estates (Schwerpunkt Beratung und Betriebswirtschaftliche Kalkulation sowie Controlling von Investments/Bauprojekten). Bis heute berate ich Unternehmen im Finanz- und Immobiliensektor. Begleitend zu meiner beruflichen Tätigkeit habe ich, neben diversen weiteren Weiterbildungen, ein Bachelor und ein Masterstudium in den Bereichen Finance bzw. Management Financial Services absolviert (Letzteres als Vollstipendiat bei einer renommierten Unternehmensberatung in der deutschen und europäischen Finanzbranche). Meine Erfahrung an den Geld- und Kapitalmärkten sowie dem Handel mit Derivaten habe ich mir über die Jahre beruflich und privat erarbeitet und mich konsequent entwickelt. Von meinem tiefen Verständnis zur Materie und der langjährigen Börsenerfahrung können Sie durch Investition in mein Wikifolio - den "pauli mutual fund" (WKN: WF00PMTLF ) - partizipieren. Es ist auf eine langfristige Vermögensmehrung und auf Wertstabilität ausgerichtete Anlagestrategie. Der pauli mutual fund bildet den größten Teil meiner privat getätigten Geld- und Kapitalmarktgeschäfte ab (mit Ausnahme von Daytrading). Die daraus resultierende Vermögensentwicklung sind dabei ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Altersvorsorge, durch die ich auch im Alter weiterhin sehr gut leben möchte. Daher sitzen wir gemeinsam in einem Boot, sollten Sie sich für Investitionen in mein Wikifolio entscheiden. Mir ist Transparenz sehr wichtig. Gerne bespreche ich mich persönlich mit Ihnen, wenn Sie beabsichtigen in mein Wikifolio zu investieren. Schreiben Sie mir dazu einfach eine Nachricht. Mit den allerbesten Grüßen, André Karl Pauli Master of Science in Financial Services Bankkaufmann mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre