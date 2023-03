Seit 2006 bin ich beruflich aktiv im Rohstoffsektor, und privat im Wertpapierhandel, tätig. Ich verbinde mein persönliches Interesse an den Technologien der Zukunft und der Energiewende, eMobilität, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Geopolitik & Sicherheit der Lieferketten mit meinem beruflichen Hintergrund. Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Analyse, Rohstoffe und Spezialchemikalien, kann ich auf langjährige Erfahrung direkt im Bergbau zurückgreifen. Internationale Erfahrung in Europa, Australien, USA, Canada, Afrika und dem Nahen Osten. Außerdem bin ich gut vernetzt mit technischen Bergbau-Experten (Geologen und Bergbau-Ingenieure bei technischen Fragen). Mein Akademischer Hintergrund: Master of Business Administration von der Universität Stuttgart. Darüber hinaus ein Master of Science in Rohstoffökonomie an der Curtin University in Perth, Westaustralien. Certified Practicing Accountant (CPA) und Rohstoffökonom. Die Energiewende wurde durch jüngste Ereignisse entscheidend beschleunigt. China, Europa und die USA treiben den Übergang zu nachhaltiger Energie enorm voran. Der Inflation Reduction Act 2022 (IRA) in den USA und der European Green Deal 2023, insbesondere der European Critical Raw Materials Act (CRM) veranschaulichen die strategisch Bedeutung von Batterie Metallen. Der aktuelle Wandel; weg von fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbarer Energie, ist nicht nur politisch gewollt sondern auch vom Volk gefordert. Ich sehe dies als einmalige Herausforderung für unsere Generation. Neue Technologien zur Speicherung von elektrischer Energie benötigen große Mengen an Rohstoffen. Weltweit sind mehr als 300 Gigafactories in Planung. Der Bau einer Batteriefabrik dauert 2-4 Jahre, die Genehmigung und Bau einer Mine ca. 8-15 Jahre. Ich sehe starke Nachfrage bei begrenztem Angebot, eventuell sogar ein Rohstoff – Defizit das für viele Jahre anhalten wird. Recycling wird erst von Relevanz wenn große Mengen an Elektrofahrzeugen das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Bis dahin werden erhöhte Rohstoff-Preise erwartet. Die Preis-Entkopplung von den Kosten kann hohe Margen für Bergbauunternehmen ermöglichen. Dieser Trend sollte langfristig zu steigenden Aktienwerten führen. Außerdem erwarte ich eine Konsolidierung der Rohstoffproduzenten Dazu gehören vertikale und horizontale Integration, z.B. von Fahrzeugherstellern (OEMs). Demzufolge kann Fusions-Arbitrage auch Teil der Anlagestrategie sein. Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Bei Investments in Aktien, Zertifikate und Derivate, besteht immer ein Totalverlustrisiko. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich in den Werten meiner wikifolios in der Regel auch privat und/oder über verbundene Unternehmen investiert bin und auch jederzeit auflösen kann. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre