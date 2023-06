Ich verfüge über eine Erfahrung von ca. 15 Jahren am Markt. In dieser Zeit konnte ich diverse aussichtsreiche Werte (z.B. Celgene, Intermune,...) frühzeitig identifizieren und konnte so über eine Buy and Hold-Strategie eine längerfristig zufriedenstellende Performance erzielen. Zudem werden von mir gerne auch kurzzeitige Überreaktionen am Markt gespielt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre