Borussia88

Erfahrung im Handel mit Wertpapieren seit Mitte der 1980er Jahre, auch mit gehebelten Papieren, Erfahrung im Depotmanagement Erfahrung im Fondsmanagement Strategien werden -angepasst- bereits seit 1994 in realen Depots umgesetzt Motto: Sicherheit mit Aktien - Ziel ist es, in allen Depots, mittel- und langfristig eine aktienähnliche Rendite (durchschn. 7-8 % p.a.) bei gleichzeitig deutlich reduzierten Drawdowns (Ziel max. 10 %, in Ausnahmefällen bis 15 %) zu erzielen. Dabei werden Blue-Chips, Mid-Caps und größere Small-Caps eingesetzt. Weiterhin werden Aktien mit einem Spread von mehr als 1 % gemieden (Basis Konditionen von L&S). Oberstes Ziel ist die Vermeidung größerer Drawdowns, weshalb die Depots nicht mit klassischen Aktienanlagen und -fonds verglichen werden können, sondern eher mit Absolute- oder Total-Return-Strategien. Die Entscheidungsfindung erfolgt zu 100 % auf technischer Basis. Die allen Depots vorstehende Bezeichnung ASD bedeutet "Anti-Stress-Depot" und steht für das vorrangige Ziel der Begrenzung des maximalen Drawdowns. mehr anzeigen

