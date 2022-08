Bin seit Anfang 2000 in der Börse aktiv. An Anfangs im neuen Markt, im Nasdaq bei der Dotcomblase. Habe da eine diesen Crash miterleben dürfen. Es war hart aber auch lehrreich. Diese Erfahrung musste gemacht werden. Bin hartnäckig geblieben und weiter gemacht, Die nächste Erfahrung war die Finanzkrise 2008. Also ich weis es wie ein Crash anfühlt. Daher möchte immer vorbereitet sein, investiere demnach. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre