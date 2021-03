Michael Kranich

Ersten Kontakt mit Aktien hatte ich bereits im Jahr 2003. Wie bei den einen oder anderen war dies das Planspiel Börse und konnte dabei meist ein Platz unter den Top-Ten im Landkreis erreichen. Natürlich erfolgte hierbei die Auswahl der Aktien recht einfach, nach deren Produkten der Unternehmen. 2006 begann ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Hier war es neben der Aktualität des Berichtsheftes, unsere Aufgabe drei Aktien und den Dax zu verfolgen. Dies war für mich wesentlich spannender, als über die Dokumentation der Tätigkeiten zu schreiben ;). Im Frühjahr 2009 war es dann soweit. Nach dem auslaufen eines Sparbriefes kaufte ich die ersten Aktien. Da dies so ziemlich an dem damaligen Tiefpunkt geschah, konnte im Laufe der nächsten Jahre gute Gewinne einfahren. Hierbei setzte ich zum Teil auf die absoluten Verlierer der Sub-Prime-Krise, den Banken, welche gut aufholen konnten, bis die Finanzkrise in der Eurozone aufkam und die Kurse wieder abrutschten. 2011 begann ich mich mit Hebelzertifikaten auseinander zu setzen und begann zu zocken. Entscheidungen wurden aus dem Bauch heraus getroffen und Scheine mit geringem Abstand zur Knock-Out-Schwelle wurden ausgewählt. Wie man schon ahnen kann, war dies nicht wirklich von Erfolg gekrönt und ich begann mich nur noch auf Aktien zu konzentrieren. In 2013 beendete ich das Studium für Rechnungswesen und Controlling und abonnierte von DER-AKTIONÄR den Newsletter für das TSI-Depot. Hierbei wird anhand eines Ampelsystems die Börsenstimmung gemessen und die Aktienauswahl erfolgt anhand der relativen Stärke. Im Laufe der Zeit hatte ich dienstlich mit der Programmierung in Excel immer mehr zu tun und entwickelte entsprechende Skills und Know-How. Da die Ermittlung der Stärke rein mathematischer Natur ist, konnte ich hier die beiden Welten (Aktien und Programmierung) miteinander verknüpfen und entwickelte meinen eigenen Algorithmus. Zudem wurde das Barometer zur Börsenstimmung erweitert. Das erlernte Wissen wird nun in den erstellen wikifolios angewandt und an die Gegebenheiten der Zeit immer weiter angepasst. Der Verfasser von Beiträgen kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ich agiere und handle in Wikifolio als Privatperson. mehr anzeigen

