Christoph Gum

Private Alpha Switzerland AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Meggen (LU) und einer Repräsentanz in Zürich. Sie wurde 2017 gegründet und zählt zu den Innovationsleadern rund um das Thema «Künstliche Intelligenz» im Asset-Management im deutschsprachigen Raum, insbesondere in der Schweiz und in Deutschland. Private Alpha Switzerland AG steht für ein vollständig digitales Finanztechnologieunternehmen, welches mit Hilfe neuester Deep- und Maschine-Learning-Technologien, Indikatoren-, Algorithmen- und Screening-Tools für Asset-Management-Anwendungen entwickelt. Als Basis dient die von Private Alpha aufgebaute KI-Plattform «Caesar», durch die die eigenen Produkte sowie White-Label Produkte gesteuert werden. Schwerpunkt ist die Entwicklung von innovativen Anlagestrategien für Investment-fonds, Zertifikate und Indices. Ein ständig wachsende Datenvolumen beeinflusst die globalen Finanzmärkte. Dabei wird es immer schwieriger die richtigen Abhänigkeiten zu finden und daraus die passenden Schlüsse zu ziehen. Unsere KI-Plattform «CAESAR» ist in der Lage 3000 Indikatoren in die Anlageentscheide einfliessen zu lassen. Zudem kann sie sich an veränderte Marktsituationen anpassen, agiert unabhängig, unvoreingenommen und objektiv und vermeidet somit viele Fehler, die selbst gestandenen Anlegern unterlaufen. Dies soll zu besseren Entscheidungen und damit zu besseren Resultaten und Renditen führen. mehr anzeigen

