Christian Marx

Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit den Finanzmärkten, deren Entwicklung und verschiedenen Ansätzen, den Verlauf selbiger zu prognostizieren. Mittlerweile habe ich einen Ansatz entwickelt, der es erlaubt, auf Chancen/Risikoprofile von 2:1 eine Trefferquote von über 50% zu erreichen, was einen nachhaltigen Gewinn ermöglicht. Ich möchte diesen Ansatz nun in einem Wikifolio umsetzen, um Anderen den Zugang zu diesem Erfolgsmodell zu gewährleisten ohne zeitlich so eingebunden zu sein, wie ich es bin. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre Verknüpfte Profile Benutzername: cm-17