Michael Nikolov

Seit rund 10 Jahren bin ich als Trader der Faszination "Finanz - Instrumente" im Bereich Wertpapierhandel verfallen und seit diesem Zeitpunkt mit Erfahrung, Fachkenntnis, Leidenschaft und fundiertem Wissen engagiert. Erste, wichtige Erfahrungen konnte ich im Jahre 2008 nach der großen Finanzkrise machen, indem ich kurzfristig und mittelfristig mit fundamentaler wie auch technischer Analyse - Methodik sehr hohe Gewinne realisieren konnte. Als besten Trade möchte ich hierbei das Investment in den Aktien - Titel "Immoeast" aus dem Jahre 2009 hervorheben, welcher eine stattliche Performance von 1000 % real eingebracht hat. Nachvollziehbarerweise konnte ich seit diesem "Highlight" nicht mehr an diesen Erfolg anschließen und durfte im Zeitablauf - ebenso wie meine Kollegen - Höhen und Tiefen im Börsenalltag erleben. Im Zuge dessen und aufgrund des Lernprozesses habe ich nunmehr mein individuelles Anlage - Konzept entwickelt und erarbeitet. Anhand dieser Konzeption analysiere ich stetig die aktuelle Marktsituation, bewerte diese Erkenntnisse und führe mittels Bewertung eine Gewichtung der jeweiligen Asset - Klassen (Aktie, Anleihe, Cash und Rohstoffe) durch. Mit diesem über nunmehr viele Jahre adaptierten, weiterentwickelten und optimierten Anlage - Konzept konnte ich in der Vergangenheit und den letzten Jahren konstant gute Gewinne erzielen und realisieren. Demnach lautet mein Investment - Ziel und meine Strategie, eine konstante Rendite - mit geringer Volatilität - zu realisieren. mehr anzeigen

