Ich bin seit Ende 2018 in Krypto-Projekte investiert und seit 2019 zusätzlich in Aktien. Als "digital Native" sind für mich die Begriffe und Mechanismen des Kryptobereiches leicht verständlich, sodass Potentiale entdeckt und in diese Investiert werden können. Die aktuelle Marktlage im Blockchain-Bereich erachte ich als noch früh genug, um mögliche Überrenditen gegenüber dem klassischen Aktienmarkt zu erreichen. Prinzipiell verbringe ich jeden Tag damit, positive und negative Nachrichten im Krypto-Bereich zu verfolgen und mögliche Trendwenden rechtzeitig zu erkennen. Die OnChain-Analyse bei Bitcoin ermöglicht es, Bewegungen auf der Blockchain zu verfolgen, um so den momentanen Trend zu stützen oder zu widerlegen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre