CuS besteht aus den Kindheitsfreunden Dines Christensen und J. Adrian Schleußinger. Wir beide handeln seitdem wir 18 sind mit Wertpapieren. Über die letzten 8 Jahre haben wir verschiedene Strategien beim Stockpicking verfolgt. Unser Ansatz wird durch eigene festgelegte Parameter umgesetzt. Dies führte in der Vergangenheit zu einer Outperformance. In unserem Umfeld haben wir zudem einige Spezialisten, die Branchen und Produkte mit ihrem Fachwissen einschätzen. In unserer Zeit an der Börse haben wir turbulente Phasen miterlebt. Es zeigte sich, dass mit der Erfahrung die Emotionalität in solchen Phasen immer mehr in den Hintergrund trat. Grundsätzlich glauben wir nicht an Markettiming, in der Vergangenheit gab es in Crashphasen jedoch vereinzelt günstige Einstiegspunkte, die auch genutzt wurden. Durch unsere wirtschaftlichen Studiengänge mit den Schwerpunkten Finance sowie Arbeitserfahrungen in der finanzwirtschaftlichen Branche konnten wir das Interesse wissenschaftlich und praktisch untermauern. Unser Investmentansatz ist weniger von der volkswirtschaftlichen Lage und mehr auf Beurteilung unserer einzelnen Unternehmen gerichtet. Äußerungen zur makroökonomischen Lage tätigen wir nichts. Wir beschäftigen uns täglich mit unseren Portfolios. Ziel mit unseren Portfolios ist nicht der schnelle Euro, sondern ein Wachstum, welches langfristig über der gewählten Benchmark und dem Markt (iShares MSCI ACWI UCITS ETF; WKN: A1JMDF) liegen soll. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität