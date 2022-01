Hi, ich bin David und 38 Jahre alt, Familienvater und seit 5 Jahren aktiv an der Börse. Angefangen habe ich wie die meisten mit schmerzlichen Erfahrungen, ja ich habe Geld verloren. Als mir klar wurde das dies nicht der richtige Weg ist begann ich mein Wissen über Bücher / Hörbücher anzueignen. Hier habe ich gelernt wie man Firmen durchleuchtet um sie Gewinnbringend im Portfolio einzuordnen. Das Ergebnis seht ihr in meinem Portfolio. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre