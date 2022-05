Michael Mross

Medienunternehmen dexweb GmbH

30 Jahre Erfahrung an den globalen Finanzmärkten. Wir traden nicht, sondern folgen Visionen. Keine kurzfristige Gewinne, sondern der langfristige Horizont ist entscheidend. Unsere Aktien-Auswahl wird nach intensiver Prüfung identifiziert. Dabei setzen wir vorzugsweise auf Large-Caps, also Unternehmen mir einer Marktkapitalisierung von mindestens 0,5 Mrd. USD und hoher Liquidität an den Börsen. Wir zocken nicht und machen keine Experimente. Positionen im Portfolio werden in der Regel über lange Zeit gehalten. Unsere Strategie zielt auf Jahre und nicht auf Tage. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Treue Anleger