DivMarco40

Ich befasse mich schon seit geraumer Zeit mit Dividenden-Aktien und habe mir vorgenommen, ein Portfolio zu erstellen, welches den Markt schlägt und zugleich eine geringe Volatilität aufweist. Darüber hinaus finde ich für die nächsten Jahre ein Investment in China bzw. den Schwellenländern sehr interessant und werde diese auch sukzessive in meinem Portfolio beimischen. Gerade in volatilen Marktphasen soll mein Portfolio eine gewisse Stabilität vorweisen und durch einen längeren Anlagehorizont auch eine Überrendite gegenüber dem gesamten Markt erreichen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre