Angelo Lauria

Hallo zusammen. Investiere in Aktien seit gut 25 Jahren. Gepackt hat mich das ganze seit die ganzen Tech Unternehmen auf dem Markt gekommen sind. Ich kaufe und verkaufe nach einem festen Plan was von mir selbst entwickelt wurde. Money Management steht bei mir an erster stelle. Das hat mich die Vergangenheit gelehrt sowie zu 100% an meiner Strategie konsequent festzuhalten. Panik, Angst und Gier auf 0% runtergeschraubt. Das war die bitterste Erfahrung. Heute Handel ich wie ein Roboter und bin in der Vergangenheit gut damit gefahren. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität