Herzlich willkommen auf meinem Profil! Mein Name ist Matthias Göpel und ich bin seit mittlerweile 8 Jahren leidenschaftlicher Trader. Meine Reise begann mit dem Streben nach einem tieferen Verständnis der Finanzmärkte und ihrer Dynamiken. In den vergangenen Jahren habe ich eine Vielzahl von Handelsstrategien erforscht und verfeinert, wobei ich stets nach Wegen suche, um konsistente und nachhaltige Renditen zu erzielen. Mein Fokus liegt auf einer systematischen Herangehensweise an den Handel, wobei ich auf bewährte Methoden und technische Analysewerkzeuge setze. Während meiner 8-jährigen Erfahrung habe ich nicht nur die Herausforderungen des Marktes, sondern auch die Chancen erkannt, die sich in verschiedenen Marktphasen bieten. Meine Trading-Philosophie basiert auf einer soliden Risikosteuerung, kontinuierlicher Weiterbildung und der Anpassung an die sich ständig verändernde Marktdynamik. Als Investor in meinem Wikifolio erhalten Sie einen Einblick in meine disziplinierte Handelsstrategie, welche darauf abzielt, langfristig attraktive Renditen zu erzielen, während Risiken sorgfältig gesteuert werden. Ich lade Sie ein, mich auf meiner Trading-Reise zu begleiten. Gemeinsam können wir die Märkte navigieren und von den Chancen profitieren, die sich in der Welt des Handels bieten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, und ich freue mich darauf, unser Trading-Abenteuer fortzusetzen! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre