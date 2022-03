** Investiert in Edelmetallen seit 2014 [Der Armageddon-Hedge] ** Investiert in Aktien seit 2016 [Der Performance - Kick] ** Investiert in Digitalen Assets seit 2017 [F.I.R.E] ** Investiert in Immobilien | Grund & Boden seit 2019 [Leben & Gedeihen] Großes persönliches Interesse an den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen und Entwicklungen macht mich aus. Basiswissen durch betriebswirtschaftliches Studium, Vertiefung durch autodidaktisches Lernen, Erfahrung durch Trial and Error. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre