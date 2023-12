Ich bin ein leidenschaftlicher Investor, der sich seit seiner frühen Jugend für Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Geopolitik und natürlich die Börse interessiert. Als Ingenieur von Beruf verstehe ich die technischen und wirtschaftlichen Aspekte der Unternehmen, in die ich investiere. Meine Investment These orientiert sich an den Prinzipien von Charly Munger, Hendrik Leber, den Strüngmann Brüdern und Stanley Druckenmiller. Ich suche nach Unternehmen, die in den Bereichen Energietechnik und Biotechnologie führend sind und einen hohen freien Cash Flow generieren. Ich glaube, dass freier Cash Flow der wichtigste Indikator für die Qualität und das Wachstumspotenzial eines Unternehmens ist. Ich bin langfristig orientiert und investiere nur in Unternehmen, die ich gut verstehe und denen ich vertraue. mehr anzeigen

