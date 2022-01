I'm a computer science graduate with history in the Fintech sector. My finance strategies are risk averse and backed by both micro and macro economical research resulting in a, considering the asset class, "safe" strategy that yields consistent above average returns while still being able to benefit from market downturns to extrapolate gains. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre