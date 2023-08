Meine Erfahrung mit Wertpapieren war durchwegs positiv. So habe ich trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg in meinem Privaten Portfolio eine Rendite von 300% erreichen können. Zum Handeln mit Wertpapieren bin ich bereits in meiner Schulzeit im Rahmen der Aktien AG als Zausatzangebot der Schule gekommen. In meine Handelsideen fließt viel Zeit und Mühe, um die bestmögliche Kombination von Wertpapieren zu finden und ein gesundes Gleichgewicht von Rendite und Sicherheit zu erzielen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre