Florian Erichson

Willkommen auf meinem Wikifolio. Meinen ersten direkten Kontakt zu den verschiedenen Anlageformen hatte ich in meinen Studium als Wirtschaftsinformatiker (FH). Seit dem Moment an begann ich, mich immer mehr in die Materie der verschiedenen Investitionsmöglichkeiten im Anlagenuniversum zu vertiefen und setzte mich mit verschiedensten Anlagearten und den damit einhergehenden Spezifika auseinander. Durch erste eigene Investitionen lernte ich schnell auf praktische Art und Weise die Welt unterschiedlicher Anlagearten und deren Möglichkeiten kennen. Jetzt möchte ich einen nächsten Schritt gehen und ein Wikifolio erstellen. Ziel hierbei ist es, das investierte Kapital auf verschiedene Arten (je nach Themengebiet des jeweiligen Wikifolios) zu vermehren. Hier noch ein paar Eckdaten zu meiner Person: - 1982 geboren - 3 Kinder - Verheiratet - Wohnhaft in Nordeutschland Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Dieses Wikifolio dient ausschließlich für Informationszwecke und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Da der Verfasser/Trader kein Anlageberater ist, übernimmt er keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Der Verfasser/Trader kann jederzeit Positionen in den behandelten Anlageprodukten halten, die er auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Zusätzlich möchte der Verfasser/Trader an dieser Stelle noch auf das Eminentenrisiko des Zertifikates hinweisen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre