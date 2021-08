Filippo Ventura is my real name, The Trap Wizard is my alter-ego on the market. I use market forecasting methods based on liquidity volumes, chart analysis, quantum e algo-trading and ancient rice speculation price techniques. My mysterious technical tool includes the TRAP method. Bocconi Finance student, world citizen and experienced trader. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre