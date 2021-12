FlorianWaechter

Willkommen auf meinem Profil. Seit 2018 bin ich erfolgreich in Aktien Investiert, und helfe seitdem aktiv Familie, Freunden und Kunden dabei ihr Geld auf verschiedene Weise anzulegen. Meine Investments fallen durchaus breit gestreut und sehr divers aus. So bin ich beispielsweise mit dem einen Depot in Hoch gehebelten Krypto-Derivaten investiert, während das nächste Depot in "Insider" Aktien investiert, oder auch nur als Hedge dienen kann. Meine Philosophie ist jedoch immer die gleiche und der Einfachheit halber Stelle ich sie als Säulen dar: 1: Verliere kein Geld 2: Nutze und erkenne Chancen 3: Fehler sind in Ordnung, Man muss nur mehr richtige Entscheidungen treffen als Falsche 4: Gehe Risiken ein anstatt zu sagen " hätte ich damals investiert" mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre