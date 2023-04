Bin seit ca. 10 Jahren in Aktien und ETFs investiert. Mich hat als Landwirt schon immer interessiert, wer mit uns Geld verdient und die Sachen am Hof verkauft hat. Angefangen bei John Deere, KWS Saat, Bayer oder BayWa bis zu Yara, K+S und BASF ist vieles vertreten. Also warum nicht einfach an den Produzenten mitverdienen und Dividenden kassieren dachte ich mir. Nachdem das Depot eröffnet und die ersten Käufe getätigt wurden nahm alles seinen Lauf. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: Keine Erfahrung Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: Keine Erfahrung Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre