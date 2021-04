Die meisten Investmentportfolien erholen sich im Laufe der Zeit , vorausgesetzt, sie "fassen" ihre Aktienpositionen nicht an. Je mehr sie an ihrem Portfolio herumhantieren, desto größer sind die Chancen , dass sie den Aufschwung nach oben verpassen. Ich erinnere mich, dass mir eine Studienfreundin ihr Portfolio gezeigt hatte , dass in 3 Jahren über 100% gewachsen ist. Sie hatte nur Starbucks Aktien im Depot weil sie gerade erst angefangen hatte zu investieren. Wenige Monate später wurde sie schwanger. Weil sie nach der Geburt als Mutter so beschäftigt war, schaute sie erst 3 Jahre später auf ihr Depot und war nicht versucht zu verkaufen. Ich komme aus der Welt des Day-Trading. Eine Welt wo Risiko und Chancen berechnet werden. Nachdem ich herausgefunden das langfristiges Investieren mehr Chancen für Anleger bringt habe ich das Trading aufgegeben. gemacht habe, kam ich zu der Erkenntnis. Nichts zu tun bringt einfach unter dem Strich mehr Rendite. Ausnahme bestätigen die Regeln !!! Es gibt natürlich auch erfolgreiche Trader. Ich nehme mir lieber die zusätzliche Zeit, um Dinge zu lernen. Ich meine, es ist nicht möglich, 20 Unternehmen auszuwählen und sich ständig mit diesen zu beschäftigen. Ich empfehle stattdessen sich auf sehr wenige Unternehmen zu fokussieren und dann DCA zu betreiben, anstatt zu versuchen die Märkte zu timen. Denken sie immer daran Aktienkurse könne hoch und höher gehen und umgekehrt. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

