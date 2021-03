Ich investiere einerseits seit Jahren in verschiedene Anlagen (Aktien, PE, Bodenschätze, Kryptowährungen); andererseits bin ich Arzt an einem Universitätsspital und in klinische Forschung verstrickt. Damit kann ich aus medizinischer Sicht das Zukunftspotential einer Healthcare Aktie optimal einschätzen ohne aber die wichtigen Fundamentals ausser Acht zu lassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre