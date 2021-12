Patrick Ruppelt

Wenngleich ich mein Depot schon seit vielen Jahren habe, begann ich erst vor drei Jahren aktiv mit Aktien zu handeln. Was zunächst ein reines Hobby war entwickelte sich bei den eingefahrenen Gewinnen schnell zur Leidenschaft. Ich bin derzeit noch Geschäftsführer meines renommierten IT Systemhauses mit Sitz in München, welches ich aufgrund meiner fortschreitenden ALS Erkrankung in absehbarer Zeit verkaufen werde. Da ich unglaublich gerne arbeite mache ich aus der Not eine Tugend. Schon heute beschäftige ich mich etwa vier Stunden täglich mit der Börse, in Zukunft Tendenz steigend. Meiner Erfahrung nach sind Verständnis von Markt und Marktteilnehmern mindestens genauso wichtig wie eine technische Analyse. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre