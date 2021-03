Lazat Aldaberdenova

Ich investiere seit 2013 in Aktien und anderen Finanzprodukten. Mein Wissen und meine Erfahrung habe ich stets erweitert und ein Investor lernt nie aus. Ich bezeichne mich als langfristiger Investor. Nach dem Motto “hin und her macht Taschen leer” versucht das Wikifolio die Umschlaghäufigkeit und die Kosten, entsprechend der Strategie, so gering wie mögich zu halten. € Ich bezeichne mich eher als Investor, da ich langfristig investiere und versuche nur selten zu traden. "Hin und her macht Taschen leer!" € Mir ist es wichtig die Unternehmen, deren Wettbewerber und den Markt zu verstehen. Ich lege Wert auf ein vertrauensvolles Management. Neben dem Lesen von Bilanzen und Geschäftsberichten informiere ich mich auch über Insidertrades. Das Gesamtpaket muss mich überzeugen. Einige der Investment-Entscheidungen werde ich auf meiner Webseite ausführlicher erläutern. Auf meiner Webseite könnt ihr meine Ideen und Strategien nachverfolgen. mehr anzeigen

