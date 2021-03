INVESTPOCKET

Ich habe bereits 5 Semester BWL studiert und beschäftige mich seit etwa einem Jahr intensiv mit dem Aktienmarkt. Das Interesse an aktuellen Entwicklungen aus Politik und Wirtschaft ist jedoch schon deutlich länger vorhanden. In die Welt der Aktien bin ich anfangs über Musterdepots und eine Broker-Spiel-App eingetaucht. Direkt stieg mein Interesse an jeglichen Nachrichten zu Unternehmen stark an. Auch neue Analystenbewertungen verpasste ich bald nur noch selten. Die Aktienkurse der Unternehmens meiner Musterportfolios verfolgte ich fast täglich und lernte schnell, Entwicklungen zu erkennen. Selbstverständlich lernte ich auch, dass man nicht der Einzige am Markt ist, der etwas erkennt und ich durfte auch negative Erfahrungen machen. Zum Beispiel habe ich bei der Tesla-Aktie gelernt, wie man ungünstig "ins fallende Messer greift" und ging teilweise zu früh wieder aus den Positionen heraus. Mit der Zeit wurde mein Gespür für fallende und steigende Kurse jedoch immer besser. Durch die Börsenspiel-App konnte ich diese Art von kurzfristigem Traden gut üben. Insgesamt war meine Performance trotz mancher anfänglicher Fehleinschätzungen sehr gut und im Vergleich zu vielen Aktienindizes überdurchschnittlich. Meine Motivation und das Interesse stiegen weiter. Mit meinem angeeigneten breitem Wissen mit der Zeit auch guten Gewissens reales Geld erfolgreich investiert. Die Verbindung zu dem Wissen, das ich im Studium erlangte, ist bei der Wahl der Aktien tatsächlich nur gering, aber es hilft mir dabei, auch komplexere Inhalte zu verstehen. Für die Erstellung und Verwaltung meiner Portfolios habe ich viel Zeit aufgewendet, doch ich bin überzeugt davon, dass dies auch für ein gutes, ausgewogenes Portfolio notwendig ist. Zumindest hat man als Anleger ein deutlich besseres Gefühl, wenn man seine Unternehmen kennt. Gerade in der aktuellen Lage halte ich es für wichtig, ein umfassendes Bild zu haben und sich nicht von überraschenden Entwicklungen der Kurse wie bei neuen Corona-News unnötig irritieren zu lassen. Bei einem Unternehmen, über das man umfassend informiert ist, ist die Gefahr eines überhasteten Verkaufes oder Neukaufes bedeutend geringer. Ich persönlich rechne damit, dass die Aktienkurse bis zum Sommer weiterhin aufgrund von neuen Nachrichten zu Corona volatil bleiben und gehe davon aus, dass sie danach kontinuierlicher ansteigen. Eine Blase sehe ich nicht allgemein, sondern höchstens bei einzelnen Bereichen. Man sollte generell nicht die Ruhe verlieren. Grundsätzlich halte ich sehr viel von langfristigem Investment. Denn die jahrzehntelange Historie der Aktienmärkte legt nahe, dass ein Wachstum auch nach Rückschlägen weiter erfolgt. mehr anzeigen

