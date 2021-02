An der Börse bin ich seit 2013 mit beginn meines Studiums im betriebswirtschaftlichen Bereich aktiv. Zu dieser Zeit bin ich mit kleinem Kapital am Markt gestartet und begann damit Unternehmen zu analysieren und die Wirkung von makroökonomischen Entscheidungen auf die Kapitalmärkte zu bewerten. Ausgeführte Investitionen werden in regelmäßigen Abständen analysiert, kritisch Hinterfragt und der Investment Case überprüft. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: Keine Erfahrung Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre