Tom Augustin

Hallo Trader, statt langer Einleitungen schreibe ich hier nur kurz, was ich mache. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und arbeite in der IT-Branche. Ich erstelle Portfolios auf Basis von maschinellen Lernverfahren und selbstgeschriebenen Algorithmen. Mein Ziel ist es, die Algorithmen ständig zu verbessern, um bessere Renditen zu erzielen. Ich bin kein professioneller Investor oder so etwas, sondern ein IT-Typ mit einem guten Background in Wirtschaft. Hello Trader, instead of long introductions, I'll just briefly write here what I do. I studied economics and work in the IT industry. I create portfolios based on machine learning and self-written algorithms. My goal is to constantly improve the algorithms to get better returns. I am not a professional investor or anything like that, but an IT guy with a good background in economics. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre