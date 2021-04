Ich bin Jannik und Handel seit meinem 19. Geburtstag mit Aktien, in meinem Privaten Depot habe ich es so innerhalb von wenigen Jahren geschafft eine Performance von 15 % pro Jahr zu erzielen. Dabei stammt der größte Anteil aus dem letzten Jahr indem ich soweit alles an Börsenereignissen erlebt und gehandelt habe. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre