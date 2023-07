Jean-Paul Daher

Danke für euer Interesse an meinem Trader-Profil. Mit sehr jungen Jahren hat mein Vater meine Begeisterung für die Börse entfacht. Er lehrte mich zu investieren und sparsam zu sein. Diese Grundsätze definieren mich auch heute knapp 17 Jahre später weiterhin sehr stark. Der Schlüssel zum Erfolg ist es etwas anderes zu tun als das Gros der Anleger. Man muss dort suchen wo niemand sucht um eine andere Performance zu erwirtschaften als die Masse. Wenn man dort investiert wo jeder investiert, wird man auch dieselben Resultate erzielen. Ich bin stark beeinflusst von den Grundsatz-Prinzipien eines Benjamin Graham, John Templeton und André Kostolany. Mir ist es wichtig dort zuzugreifen wo das berühmte "Kostolany-sche Ei" in eine Panik/Hysterie/Depression zur Unterseite ausschlägt. Scheinbar sichere Sektoren und Einzelwerte können oftmals zu einer Wert-Falle werden. Denn das Geld rotiert schließlich immer von Sektor zu Sektor. Stillstand ist Rückschritt auch an der Börse. In diesem Sinne hoffe ich euch mit meiner transparenten und regelmäßigen Kommunikation in meinem Wikifolio auch Einblicke auf meine Herangehensweise geben zu können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre