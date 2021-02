Nico Wüntsch

Ich bin ein Bankangestellter und in dieser Branche seit Jahren tätig. Neben der Banktätigkeit absolvierte ich erfolgreich ein BWL Studium. Daher kann ein gewisses Fachwissen und eine Marktkenntnis vorausgesetzt werden. Ich handel seit mehreren Jahren mit Aktien und anderen Wertpapieren. Mein Portfolio kann attraktive Renditen vorweisen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von u.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinem Musterdepot vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität