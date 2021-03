Hallo, mein Name ist Maximiliano Katzenstein und ich bin 19 Jahre alt. Ich investiere seit meinem 14. Lebensjahr in verschiedenen Anlageprodukte wie Krypto, welches ich mir von meinem Taschengeld und Konfirmationsgeld gekauft damals gekauft habe Gold, Reinaktien und mittlerweile auch verschiedene Devisen und Etfs. Mein Enthusiasmus für Krypto ist mir mit der Zeit abhanden gekommen, mittlerweile Interesse ich mich sehr für Unternehmen die ihren Teil zur Gesellschaft beitragen oder mich persönlich einfach begeistern. Nebenbei trade ich mit einem mittleren Kapital und mache mich mit den verschiedenen Technischen Analysen und Komponenten vertraut. Am meisten trade ich Zertifikate dort, Devisen und einzelne Rohstoffe und Edelmetalle. Ich führe nebenbei eine Whatsappgruppe junger und interessierter Hobby Investoren mit fast 200 Teilnehmern in der wir uns austauschen und unser Wissen teilen. Auf meinem Instagram und der Instagram Seite ” Aktienmarkt “ versuche ich Menschen ohne Erfahrung an Finanzielle Freiheit die Börse näher zu bringen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre