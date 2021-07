Durch Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung bin ich anfang 2017 auf das Thema Börse zugestoßen und anfangs hat mich die Neugier gepackt. Anfangs dachte ich aber das man schnell an Kapital gewinnt, wodurch ich mit Trading angefangen habe. Durch das Traden bin ich aber nicht so erfolgreich geworden und kam nach mehreren Monaten bei plus minus Null an. Das Wissen durch andere Bücher, wie z.B. Warren Buffet hat mich dazu bewegt langfristiger über die Börse nachzudenken. Die Aktien und ETF´s die ich besitze haben bisher drei Jahre in Folge den S&P 500 geschlagen. In meinem Portfolio besitze ich riskante, sowie unzyklische Aktien. mehr anzeigen

