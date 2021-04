Ich lege seit Jahren methodisch und mit Ruhe für mich selbst an. Da dies seit Jahren gut klappt möchte ich meine Gedanken nun öffentlich teilen. Mir geht es nicht um den schnellen Gewinn sondern um einen langfristigen Erfolg. Das Tagestrading ist nicht mein Ding. Wer aber in Ruhe anlegen will und auch mal Verluste aussitzen kann der kann meinen Gedanken und Anregungen gerne folgen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre