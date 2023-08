Jan Hoffmann

Ich handle seit ca. 40 Jahren und habe mein privates Portfolio so aufgebaut, dass ich finanziell unabhängig bin. Begonnen hat alles mit einem sog. „Börsenspiel“ als Event in der Schulzeit. Die Portfoliopflege ist zu meiner Hauptbeschäftigung geworden. Will sagen, ich suche täglich nach neuen interessanten Unternehmen und, sobald eines gefunden ist, versuche ich den idealen Einstiegszeitpunkt zu finden. Dieser ideale Punkt ist für mich, wenn die Aktie nach dem Kauf ihren vorherigen Tiefpunkt (im Zeitraum drei Monate vor dem Kauf) nicht mehr unterschreitet. Ein Ausstiegszeitpunkt ist gekommen, wenn die Aktie auf ein Jahr in die Zukunft betrachtet (m.M.n.), nicht mehr die für das Depot angestrebte Mindestrendite erzielen kann. Grundlegender Gedanke zur Bewertung der aktuellen Marktlage, und auch jeder Bewertung einer Aktie ist: Du weißt nie was morgen passiert. Und auf diesen unbekannten Fall muss man vorbereitet sein. Oder anders ausgedrückt: Man sollte in jeder Marktlage handlungsfähig bleiben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre