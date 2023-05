Ich bin ein 22-jähriger Student der Finanzwirtschaften und beschäftige mich seit fünf Jahren intensiv mit der Börse. Ich verfüge über ein tiefes Verständnis der Grundlagen der Börse und kann Finanzdaten analysieren, Unternehmen bewerten und Markttrends überwachen. Dank meines Wissens und meiner Erfahrung habe ich ein umfangreiches Portfolio an Handelsstrategien entwickelt. Ich wende die verschiedenen Instrumente und Techniken der technischen und fundamentalen Analyse an, um lukrative Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen. Ich bin ein Trader, der Risiken bewusst eingeht und stets darauf bedacht ist, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung zu finden. Ich habe die Fähigkeit, meine Emotionen im Zaum zu halten und rationale Entscheidungen zu treffen, um meine Gewinne zu maximieren und meine Verluste zu minimieren. In meinem Handel strebe ich immer nach Verbesserung und bin stets bereit, meine Strategien zu überdenken und anzupassen, um meine Ziele zu erreichen. Ich betrachte die Börse als eine kontinuierliche Lernkurve und sehe jeden Handel als eine Chance, mein Wissen und meine Erfahrung zu erweitern. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre