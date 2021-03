Lucas Rachner

Meine erste Aktie habe ich mit 12 Jahren gekauft. Seitdem habe ich mich stets im Bereich des Aktienhandels weitergebildet. Besonderes Interesse habe ich an kleinen Unternehmen und Mittelständlern. Ich bin davon überzeugt, dass es in diesem Bereich noch einige unterbewertete Unternehmen gibt, die von Großinvestoren noch nicht entdeckt wurden. Bevor ich in solch kleinere Unternehmen investiere, analysiere ich allerdings zuerst die finanzielle Situation und die Zukunftsaussichten des Geschäftsmodells. Sobald ich von beiden Aspekten überzeugt bin, schlage ich zu. Den Aktienhandel betreibe ich Nebenbei als Hobby und zur eigenen Geldanlage. Hauptberuflich arbeite ich als Unternehmensberater im Bereich Finanzen mit Fokus auf mittelständische Unternehmen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre